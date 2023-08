CCJ aprova plano de trabalho da tributária; novas sugestões de audiências serão discutidas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 16, o plano de trabalho apresentado pelo relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM). A agenda prevê que a votação da proposta na comissão ocorra no dia 4 de outubro deste ano, como antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O cronograma inclui a realização de sete audiências públicas com os setores produtivos e com entes federativos.

Os senadores analisarão, ainda nesta quarta-feira, 16, novas sugestões de nomes a serem incluídos nas audiências - e eventualmente propostas de novas audiências para discutir os assuntos relativos à reforma.