Cade inicia julgamento sobre consórcio entre Ultragaz e Supergasbras

De acordo com uma fonte, a sessão deve ser marcada por posições divergentes. No momento, se manifesta no julgamento a advogada das empresas, Barbara Rosenberg.

O caso é acompanhado com atenção por integrantes do governo Lula, que teme impactos concorrenciais no mercado de gás a partir do negócio.

A Ultragaz, a Bahiana, a SGB e a Minasgás querem fechar consórcios para o compartilhamento operacional de parte de suas estruturas de produção de GLP envasado e a granel. Segundo a Ultragaz e a SGB, essa união "elimina a necessidade de construir novas bases" e "permite a racionalização de custos fixos e variáveis". Além disso, as duas empresas continuariam operando de forma independente.

Esse formato não foi suficiente para estancar uma reação dos concorrentes. Em manifestação ao Cade, a Copa Energia - que detém as marcas Copagaz e Liquigás -, afirmou que a aprovação da operação pelo Cade abriria espaço para a constituição de um duopólio de infraestrutura no Brasil, "sem qualquer garantia de que as alegadas eficiências privadas e não específicas seriam repassadas aos consumidores finais".