TJ-RJ adia julgamento de recursos contra extensão de efeitos da RJ da Light a controladas

A 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adiou o julgamento dos recursos contra a extensão dos efeitos da recuperação judicial da holding Light SA para as suas subsidiárias Light Energia e Light Sesa.

A sessão - exclusivamente virtual - estava marcada para o próximo dia 24. Advogados dos credores pediram que fosse convertida em sessão híbrida, com possibilidade de sustentação oral. Agora, a expectativa é de que fique para setembro, estimam pessoas próximas ao processo.

Os agravos - cerca de uma dezena, entre sigilosos e abertos - foram interpostos pelos credores da companhia. Eles se opõem à decisão, de primeira instância, que estendeu a proteção contra credores à distribuidora do grupo, Light Energia, e à distribuidora, Light Serviços de Eletricidade (Sesa). Esta última concentra a maior parte das dívidas do grupo.