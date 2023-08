Senado adia votação do PL do Marco Legal dos Games

O Senado adiou a votação do projeto de lei que cria o Marco Legal dos Games. A análise da proposta estava prevista para esta terça-feira, 15, mas foi retirada de pauta no início da sessão.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu que o projeto será melhor discutido na reunião com os líderes de bancada na quinta-feira, 17, quando será definido se a proposta passará por mais discussão em comissões permanentes da Casa ou se será encaminhada ao plenário.

No início da ordem do dia nesta terça, senadores demonstraram contrariedade com a proposta, principalmente a senadora Leila Barros (PDT-DF) e os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Carlos Viana (Podemos-MG).