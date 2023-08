Presidente da Petrobras se reúne com bancada do PT na Câmara em dia de reajuste

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, chegou nesta terça-feira, 15, ao Congresso e se dirigiu à sala onde fica a liderança do PT na Câmara, horas após a estatal anunciar um reajuste nos preços dos combustíveis. O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) confirmou que ele tem uma reunião com a bancada do partido.

De manhã, a Petrobras informou que vai elevar o preço da gasolina e do diesel nas suas refinarias a partir de amanhã. Segundo a companhia, a partir de quarta-feira, o preço da gasolina será elevado em 16,2%, para R$ 2,93 por litro, e o preço do diesel, produto que anda escasso no mundo, R$ 3,80 por litro, uma alta de 25,8%. O aumento reduz a defasagem em relação ao mercado internacional e também o risco de faltar combustível no País.

As ações da Petrobras tiveram forte alta de manhã, após a empresa aumentar os preços dos combustíveis. Mas os papéis reduziram os ganhos com a informação, revelada pelo Broadcast e pelo jornal O Estado de S. Paulo, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negocia com Prates um acordo para a companhia pagar em torno de R$ 30 bilhões e encerrar litígios com a Receita Federal com base nas regras do projeto de lei que retoma o voto de desempate a favor do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).