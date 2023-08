Nubank tem lucro líquido de US$ 224,9 mi no 2º trimestre, revertendo prejuízo de US$ 30 mi

O Nubank anunciou na noite desta terça-feira, 15, lucro líquido de US$ 224,9 milhões no segundo trimestre de 2023, revertendo prejuízo de US$ 29,9 milhões no mesmo período do ano passado, considerando o resultado da holding, que inclui também as operações no México e Colômbia.

O lucro ajustado somou US$ 262,7 milhões, bem acima do resultado ajustado de US$ 17 milhões de um ano antes. O retorno do banco digital (ROE, em inglês) foi de 19% no segundo trimestre.

"O segundo trimestre teve um sucesso operacional significativo", disse ao Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o fundador e presidente do Nubank, David Vélez. O resultado foi impulsionado pelo aumento dos clientes e também pelas pessoas usando mais produtos do banco digital.