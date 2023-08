Haddad chega ao Congresso e diz que vai se reunir com Pacheco

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou nesta terça-feira, 15, ao Congresso e disse que vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O ministro não respondeu à imprensa se também se encontrará com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A ida de Haddad ao Legislativo ocorre no dia em que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) faz uma mobilização em Brasília para defender os interesses dos prefeitos na reforma tributária. A CNM tem reuniões marcadas com Lira e com Pacheco.

Haddad também chega ao Congresso após ter dado declarações sobre o "poder" da Câmara que causaram incômodo em Lira e nos líderes partidários da Casa.