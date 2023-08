Guardado garante que BC não será leniente com inflação e cita arrecadação como pilar de meta

A diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Guardado, disse que a autoridade monetária não será de forma alguma leniente com a inflação e que medidas de arrecadação são importantes para a meta fiscal. Em evento da XP Inc, em Brasília, ela disse que há três hipóteses para a desancoragem das projeções para a inflação ainda. Duas delas são estes pontos ligados ao trabalho do BC e ao pacote de receitas e a terceira, a resiliência da inflação global.

"O pacote de medidas de arrecadação é bastante importante para a execução das metas de primário que estão colocadas no novo arcabouço fiscal. Há uma determinação bastante grande do governo, em especial do ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, de seguir em frente e atingi-las. O que a gente percebe é que há certa mudança em torno da incerteza na parte fiscal. Tanto que retiramos do nosso balanço de risco a incerteza do desenho do arcabouço, ainda que não tenha sido completamente aprovado. Em termos de desenho, de impacto nas expectativas, já teve impacto. Foi muito importante para tirar cenários de cauda, cenários mais pessimistas em relação à política fiscal", observou.

A diretora comentou que o Copom ainda acompanha e monitora a incerteza que ainda existe entre os agentes em relação ao cumprimento das metas, e isso passa pelas medidas de arrecadação. "Tem um tempo para serem feitas, para serem discutidas no Congresso, então temos que observar ainda", disse.