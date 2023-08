Fed tem que seguir com política monetária para controlar a inflação nos EUA, afirma dirigente

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Minneapolis, Neel Kashkari, destacou que a instituição dos EUA deve seguir com sua política monetária para controlar a inflação no país. Segundo o dirigente, apesar do progresso feito na pressão dos preços, a taxa inflacionária segue "muito alta" nos Estados Unidos.

Kashkari participou de conferência organizada pelo Grupo Api e destacou que o Fed foi surpreendido pela resiliência da economia norte-americana.