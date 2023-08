Controlada da XP Asset começa a operar Aeroporto de Campo de Marte mirando eVTOLs

A Pax Aeroportos começou a operar, nesta terça-feira, 15, o Aeroporto de Campo de Marte, localizado no capital paulista. A nova operadora, cujo contrato de concessão é de 30 anos, vê potencial no terminal para receber os eVTOLs (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical).

A empresa, controlada 100% pela XP Asset Management, destaca que o aeroporto está localizado estrategicamente entre as zonas norte e oeste da cidade de São Paulo, servido por importantes vias de escoamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, o objetivo é abrigar o primeiro voo de eVTOL em São Paulo, segundo o CEO da PAX Aeroportos, Rogerio Prado. "Campo de Marte tem tudo o que esse novo modal vai exigir: localização geográfica, espaço disponível e, com os investimentos adequados infraestrutura elétrica", afirma, citando ainda a "vocação imobiliária" do terminal. "Estamos inseridos em uma das áreas que mais cresce na cidade de São Paulo", complementa.