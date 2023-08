Algum aparelho eletrônico pifou ou teve prejuízo pela falta de luz? Veja o que fazer

Apagão afetou fornecimento de energia em várias cidades brasileiras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

“Na primeira hipótese, todo e qualquer dano que um aparelho doméstico sofrer em decorrência da falta de energia elétrica é de responsabilidade da concessionária de energia. Existe um procedimento específico para essas situações, a ser realizado diretamente nas empresas, denominado de PID, nos termos da Resolução 1000/2021 da Aneel. Acaso a concessionária negue a indenização, o caminho é buscar o juizado especial cível”, explica Kristian Rodrigo Pscheidt, sócio do escritório MV Costa Advogados, doutor e mestre em direito político e econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já na segunda situação, quando o dano é decorrente do que se deixou de ganhar pela queda de energia, ele explica que o caminho é mais complexo, mas também viável. ”A falta de energia elétrica pode resultar lucros cessantes (metrô parado, produção industrial suspensa, etc.), situação esta em que o Poder Judiciário vem entendendo pela responsabilidade da concessionária de energia”. Ele reforça que essas situações se enquadram mesmo quando a falha no fornecimento de energia foi ocasionada por fatores externos e que independem da concessionária, a exemplo do apagão. “O Poder Judiciário tem sinalizado que sim, mesmo que não seja culpa da concessionária. O requisito que é exigido é o nexo de causalidade e o dano”. Apagão: como buscar reparação de danos Em todos esses casos, a orientação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) é buscar, primeiramente, formalizar a queixa junto à concessionária de energia. Na fatura de energia estão disponíveis todos os telefones de contato da distribuidora e o número de identificação da sua unidade consumidora.

“Ao registrar a reclamação, a distribuidora poderá pedir detalhes sobre o problema e deverá fornecer informações sobre o encaminhamento a ser dado, bem como um número de protocolo”, informou o Idec em seu site. Caso o problema não seja solucionado, o consumidor pode ainda entrar em contato com a ouvidoria da distribuidora e informar o número de protocolo da reclamação. E se mesmo assim o problema não for resolvido, cabe ainda o registro da reclamação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ou da agência reguladora do estado, cujas funções incluem a fiscalização das empresas do setor (aquelas que descumprem as normas podem sofrer punições, multas e até perder a concessão).



Como pedir ressarcimento por danos a equipamentos elétricos

De acordo com a Aneel, os consumidores têm prazo de 90 dias, contados da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para encaminhar queixa à distribuidora. Na queixa, o consumidor deve destacar as seguintes informações: data e horário prováveis da ocorrência do dano;

informações que demonstrem que é titular da unidade consumidora;

relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;

descrição e características gerais do equipamento danificado (por exemplo, marca e modelo)

e o meio de comunicação de sua preferência, dentre os indicados pela distribuidora. A empresa, por sua vez, terá 10 dias, contados a partir da data da solicitação, para a inspeção e vistoria do aparelho. Caso o equipamento danificado seja utilizado para acondicionar alimentos perecíveis ou medicamentos, o prazo para inspeção é de apenas um dia útil. A distribuidora deve informar ao consumidor o resultado da solicitação de ressarcimento em até 15 dias, contados a partir da data da inspeção ou, na falta desta, a partir da data do pedido.