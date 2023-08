Petrobras diz que não houve decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho sobre a Braskem

A Petrobras informou na manhã desta segunda-feira, 14, que não houve decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração em relação ao desinvestimento ou aumento de participação na Braskem. Segundo a estatal, o processo de due diligence - que está sendo realizado - é apenas uma etapa necessária para análise e eventual exercício de tag along ou direito de preferência, na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor na companhia, conforme regras previstas no acordo de acionistas assinado entre Petrobras e Novonor.

"Nesse sentido, a companhia esclarece que decisões sobre aquisições e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis", afirma a Petrobras, em comunicado ao mercado.