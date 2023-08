Mulheres dedicam quase o dobro do tempo em serviços domésticas no CE, diz IBGE

Mulheres realizam quase o dobro de serviços domésticos que os homens Crédito: Divulgação/IBGE

A questão de gênero ainda tem um grande peso na realização das tarefas domésticas no Ceará. As mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens entre afazeres da casa ou cuidados pessoais. Enquanto o sexo feminino dedica 24,4 horas semanais, o masculino gasta apenas 12,6 horas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua 2022 (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento trouxe informações sobre cuidado de pessoas, afazeres domésticos, produção para o próprio consumo e trabalho voluntário. Enquanto 88,3% das mulheres realizaram alguma atividade relacionada a afazeres domésticos, apenas 68,0% dos homens tiveram participação nos serviços de casa em 2022. O estudo identificou ainda que 5,9 milhões de residentes do Ceará de 14 anos ou mais de idade, realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio ou em domicílio de parente, o que corresponde a uma taxa de realização de 78,6%, um pouco abaixo, portanto, da estimada em 2019 (79,1%).

Emprego doméstico vive retomada A atividade com o maior percentual de pessoas de afazeres no Estado foi a ligada à alimentação, como cozinhar ou servir, arrumar a mesa ou lavar as louças (78,2%).

Os serviços foram seguidos por limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o jardim (73,4%), fazer compras ou pesquisar preços de bens para o domicílio (72,9%) e cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos (72,6%). A atividade com o menor percentual de pessoas no Ceará, por sua vez, foi a de fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos (37,4%), seguida de cuidar dos animais domésticos (42,6%). Já em relação às atividades que mais cresceram entre 2019 e 2022, se destaca o cuidado de animais domésticos, com elevação de 4,4 pontos percentuais; preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar as louças (2,6); e cuidar da organização do domicílio (2,1)

Cuidados de pessoas Segundo a pesquisa, 2,1 milhões de moradores do Ceará acima dos 14 anos realizaram atividades de cuidado de moradores do domicílio ou de parentes não moradores, o que corresponde a uma taxa de 27,3%, 4,2 pontos percentuais abaixo de 2019 (31,5%). Na divisão por sexo, 34,1% das mulheres alegam cuidar de crianças, idosos ou pessoas om necessidades especiais, já entre os homens essa taxa foi 19,9%. Trabalho voluntário

Já em relação ao trabalho voluntário, 247 mil residentes do Estado de 14 anos ou mais de idade realizaram trabalho voluntário na semana de referência da pesquisa, o que corresponde a uma taxa de realização de 3,3%.