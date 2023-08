M. Dias Branco tem queda no lucro líquido de 6,7% em um ano

A receita líquida, usando a mesma base de comparação, aumentou 14,1%, tendo neste ano R$ 2,849 bilhões, ante R$ 2,497 bilhões do segundo trimestre de 2022. Os motivos, conforme a apresentação feita pela empresa na manhã desta segunda-feira, 14, para investidores e a imprensa, são o aumento do volume de vendas em 8,5% e do preço médio dos produtos, em 5%.

As informações do balanço do segundo trimestre de 2023 foram publicadas pela empresa na última sexta-feira, 11, após o fechamento do mercado.

A M. Dias Branco , empresa de alimentos cearense, apresentou um lucro líquido de R$ 217,9 milhões no segundo trimestre deste ano (2T23). Comparado com o mesmo período do ano passado (2T22), houve uma queda de 6,7%, já que o lucro naquele período foi de R$ 233,5 milhões.

A M. Dias Branco apresentou uma redução do nível de endividamento e um recorde de caixa no mesmo período de R$ 512 milhões.

A alavancagem da empresa - que é a relação entre a dívida líquida e o Ebitda, está com o melhor índice em um ano, apresentando 1,2 vez neste trimestre apresentado. No mesmo período do ano passado apresentava 1,3 vez e já chegou a 1,8 vez no quarto trimestre de 2022, ou seja, voltou a desacelerar.

O Ebitda, que significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu R$ 376,8 milhões, aumentando 5,5% comparados com os R$ 357,1 milhões do segundo trimestre de 2022. Já a margem Ebitda recuou, em um ano, de 1,1 ponto percentual, ficando com 13,2%.

As linhas de biscoitos e massas são as que a companhia aponta como alavancadores do preço médio de produtos. A primeira por incorporar novos produtos, inovando em sabores o que já tem um bom volume de vendas. Já a segunda, por ter passado por um movimento de diminuição de gramatura (de 500 para 400 gramas), sem que se perdesse valor.

Em toneladas, o volume vendido pela companhia passou de 418,5 mil para 454,1 mil toneladas. Assim, o volume total de vendas subiu 8,5% no segundo trimestre deste ano na comparação do mesmo período do ano passado.

Todas as linhas de produtos tiveram aumento em toneladas vendidas. Dos biscoitos foram comercializados 133,1 mil toneladas, um pouco mais do que as 132,1 mil do segundo trimestre do ano passado. Já as vendas de massas subiram de 89,4 mil toneladas (2T22) para 90,1 mil toneladas (2T23). No segmento de biscoitos, a participação no mercado (market share) aumentou 2,1 pontos porcentuais, chegando em 29,9%.

Apesar do maior volume vendido, a M. Dias diminuiu 2,9 pontos percentuais sua participação de mercado de massas (market share) na comparação entre o segundo trimestre de 2023 e o de 2022. Isso se deu, de acordo com a empresa, por conta da troca de produtos nos revendedores, tendo que descadastrar os produtos com a gramatura anterior e cadastrar os novos.