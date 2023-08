Lula diz que ideia do PAC é baixar 'custo Brasil', e isso demandará 'muito dinheiro'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 14, que a ideia do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é baixar o chamado 'custo Brasil', e que será necessário muito dinheiro para isso. O programa foi relançado na última sexta-feira, 11.

"Queremos fazer as rodovias, as ferrovias que precisam ser feitas nesse país, vai precisar de muito dinheiro. Queremos baixar o custo Brasil, melhorando as condições de infraestrutura em todo território nacional", disse o presidente da República.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, começará a viajar pelo País para apresentar o novo PAC nos Estados.

Lula deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC.

É uma espécie de live do presidente da República. Normalmente, a peça é transmitida às terças-feiras. Nesta semana, é promovida na segunda-feira porque, na terça, Lula estará no Paraguai para a posse do presidente eleito do país vizinho, Santiago Peña.

Lula viaja no período da tarde para a capital paraguaia, Assunção.