Anac assina acordo para viabilizar binacionalização do Aeroporto de Rivera, no Uruguai

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira, assinou nesta segunda-feira, 14, um acordo que viabiliza a binacionalização do Aeroporto de Rivera, em Rivera, Uruguai. A cidade faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

O acordo assinado faz parte de uma agenda de visita de trabalho ao país vizinho, em comitiva também integrada pelos ministros de Portos e Aeroportos, Márcio França, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Antes do ato assinado pela Anac, a binacionalização foi oficializada em declaração ministerial assinada por França e Vieira junto ao governo uruguaio. Os acordos permitem que o aeroporto receba voos domésticos de empresas aéreas brasileiras.