5 lições valiosas para começar a empreender

Ter ajuda de quem já está no mercado no começo da sua empresa é sempre válido. Estas pessoas te mostram um caminho mais amplo e clareiam suas ideias. Por isso, veja as 6 lições valiosas de quem já empreendeu e soube superar as dificuldades para fazer de seu projeto uma grande empresa:

1. Escolha bem os seus parceiros

“Escolha muito bem quem estará lado a lado na sua empreitada. Ninguém constrói nada sozinho, portanto dedique muitas horas definindo e selecionando bem todas as pessoas que irão trabalhar contigo, seja seu sócio, investidor ou funcionário. Todos têm objetivos e comprometimentos próprios e, para fazer seu negócio prosperar, você precisa que todos estejam alinhados com o foco da empresa”, diz David de Lira, fundador do ProCompra.

2. Esteja preparado para os problemas e adversidades

É importante acreditar no seu projeto. “Empreender é um grande desafio, especialmente em um setor complexo como o de serviços financeiros. Por mais que se prepare e monte um plano de negócios bem-estruturado, as adversidades e os problemas reais de estruturar uma empresa do zero exigem mais do que competências básicas. Por isso, é importante não se deixar abalar pelas pancadas do dia a dia, mantendo o foco no projeto e acreditando no negócio. Toda e qualquer adversidade pode ser transposta quando existem foco e planejamento”, explica Marcelo Ciampolini, fundador da Lendico Brasil.