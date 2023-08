Banco do Nordeste terá R$ 11,5 bilhões para o Novo PAC

Os alvos dos recursos do BNB são obras em aeroportos, portos, saneamento básico, geração de energia, petróleo e gás, rodovias, linhas de transmissão e universalização do abastecimento de água.

A projeção, de acordo com o BNB, é que o montante seja ofertado em tomadas de crédito ainda em 2023 nos nove estados do Nordeste e parte do Espírito Santo e Minas Gerais.

Técnicos em ação

“Temos projetos e operações já contratadas e outras em análise que foram incluídas no Novo PAC. São ações estruturadoras que vão gerar emprego e renda nas construções e benefícios permanentes nos nove estados do Nordeste e nos municípios do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo que estão sob nossa área de abrangência”, acrescentou Paulo Câmara, presidente do BNB, em nota.

Ele afirmou que "os técnicos do BNB trabalharam em conjunto com os ministérios da Fazenda, Infraestrutura, Planejamento e Casa Civil para estabelecer os projetos a serem incluídos no Novo PAC e garantir a prioridade dessas ações na liberação de recursos".



