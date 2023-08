Agricultores familiares debatem crédito e oportunidades na Meruoca

Feira reuniu produtores entre ontem e hoje, na Meruoca, com palestras e minicurso com temas pertinentes ao aprimoramento das atividades

Responsáveis por 39,6% do valor total da produção agropecuária do Ceará, agricultores familiares debateram crédito e oportunidades de negócios na Serra da Meruoca entre a última sexta, 11, e hoje.

A 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar trouxe temas pertinentes à realidade de 1,4 milhão de produtores no Estado, o que representa mais de 297.862 unidades e corresponde a 592.353 toneladas de alimentos. No total, a Agricultura Familiar é fonte de renda para 686.473 cearenses.

Com a realização de 13 palestras e um minicurso de produção artesanal de hidromel, os produtores observaram os potenciais e os gargalos do setor, com destaque para o crédito.

Desafio da tomada de dinheiro

Presente à Feira por o Banco do Nordeste ser um dos patrocinadores, Manoel Carneiro, gerente de Relacionamento da Área Rural do BNB, diz que a instituição busca estar próximo do produtor para facilitar essa trilha financeira.

“A agência de Sobral, por exemplo, atende 14 municípios cearenses e oferece as menores taxas do mercado”, conta Manoel, que destaca as taxas entre 0,5% e 6% ao ano dadas pelo Pronaf como "diferença na vida do pequeno produtor rural".

“A geração atual encontra um grande fascínio na vida urbana e isso, infelizmente, distancia um pouco os jovens dos negócios familiares. Falta capacitação de mão de obra. Tanto a continuidade como a sustentabilidade dessa atividade passam pela qualificação. E o terceiro desafio que enxergo é a necessidade de uma visão mais clara do poder público para o pequeno, sem ser assistencialista”, aponta Luciano Lopes, administrador e especialista em conflitos de pessoas, sobre mais desafios do setor.