Solução para crédito rotativo virá em até 60 dias, diz presidente da Febraban

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou nesta sexta-feira que acabar com o rotativo do cartão de crédito é uma das possibilidades discutidas hoje em relação à modalidade. A estimativa dele é que em 30 ou 60 dias uma solução seja encontrada. "Os bancos estão engajados na discussão e fazemos parte do problema, dos juros altos", afirmou, em entrevista à GloboNews.

Segundo ele, seja via fim do rotativo ou limitação de parcelas, haverá um plano de voo e uma transição, sem ruptura.

Isaac citou "distorção, anomalia e patologia" ao comparar o juro do rotativo, por exemplo, com o do imobiliário. "É importante que o risco seja diluído", disse. "Diferentemente do crédito imobiliário, há cinco participantes na cadeia de concessão: bandeiras, maquininhas, bancos emissões, lojistas e consumidores. Precisamos entender quem tem o risco dessa cadeia e por que o rotativo está nesse patamar", afirmou.

O risco do cartão de crédito, continuou, é muito elevado e, não é razoável que, numa cadeia de cinco, apenas os bancos suportem o risco. "É muito cômodo para o lojista vender em parcelas a perder de vista sem se preocupar com risco."

Segundo ele, os bancos não vão hesitar em buscar uma solução "construtiva", dada a importância do cartão de crédito para o consumidor. Entre as alternativas, a adoção de tarifas para desincentivar o parcelado sem juros é um dos caminhos. "Podemos limitar número de parcelas sem juros, reequilibrando distorção", emendou, citando que há países que limitam as parcelas a até cinco, enquanto não há limite no Brasil. "É uma distorção muito grande."

Na entrevista, Isaac lembrou que ontem esteve com presidente do IDV, que representa o varejo, e mencionou grupo de trabalho e que fizeram três reuniões. "Nossa preocupação é para que não haja ruptura."