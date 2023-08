Portaria restringe voos no Santos Dumont para aumentar fluxo no Galeão

Com o objetivo de aumentar o fluxo de voos no aeroporto internacional do Galeão, o ministro dos Portos e Aeroportos, Marcio França, assinou nesta quinta-feira, 10, portaria que restringe o raio de voos com partida do aeroporto Santos Dumont. A medida era uma reivindicação de políticos do Rio de Janeiro.

Conforme apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a iniciativa deve restringir o raio dos voos do Santos Dumont a até 400 quilômetros, o que inclui capitais como Vitória (ES), e não somente São Paulo e Brasília, como queria o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). A situação dos voos que partem do Rio para a capital federal deve ser tratada posteriormente em projeto de lei específico, disseram pessoas que acompanham as negociações pela prefeitura.

A portaria, que entra em vigor a partir de 2 de janeiro de 2024, deve ajudar a reequilibrar financeiramente a concessão do Galeão, que foi devolvida ao governo pelo grupo Changi, de Cingapura. Com a solução anunciada ontem, o governo federal quer que a empresa assuma de novo o terminal, e já conseguiu aval do Tribunal de Contas da União (TCU).

No ano passado, o Santos Dumont movimentou por volta de 10 milhões de passageiros, ao passo que pelo Galeão passaram menos de 6 milhões. A ideia do governo federal é de reduzir o fluxo do Santos Dumont para 8,5 milhões de pessoas no próximo ano.

Articulação

O acordo sobre os aeroportos foi articulado por Paes e teve idas e vindas na última semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia sinalizado positivamente às restrições ao Santos Dumont para favorecer o Galeão, mas o Ministério de Portos e Aeroportos chegou a indicar a necessidade de aprovação de um projeto de lei no Congresso.