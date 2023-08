O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia acelerou e cresceu 4,9% no segundo trimestre de 2023, em comparação com igual período de 2022, segundo relatório do instituto oficial de estatísticas do país, Rosstat, divulgado nesta sexta-feira, 11. O resultado representa uma aceleração em relação ao avanço de 1,9% no primeiro trimestre.