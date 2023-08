Leilão do Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza ocorre agora; assista ao vivo

O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), promove nesta sexta-feira, 11, na B3, a Bolsa do Brasil, o leilão para o arrendamento de cinco áreas portuárias localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul (POA01), Alagoas (MAC11A, MAC11, MAC12) e no caso do Ceará, o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), que fica em Fortaleza.

