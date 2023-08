Investimento público atrai investimento privado, diz Alckmin no lançamento do novo PAC

O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 11, durante o lançamento do novo PAC, que o investimento público atrai os investimentos privados, o que ressalta a importância do lançamento do novo programa.

Em um breve discurso, Alckmin afirmou que a reindustrialização do País está inserida no novo PAC e destacou o empenho na área de pesquisa e inovação.

O ministro também destacou o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com juros de 2% em uma linha para pesquisa e inovação.

Alckmin defendeu as viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para melhorar as relações do Brasil com outros países, e elogiou os esforços do governo em prol de políticas de crédito, desburocratização, obras e diálogo com as diferentes esferas de governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada.

"Em pouco tempo, a gente percebe um clima de otimismo. Otimismo aqui e agora", discursou ele. "Calcado em uma palavra: confiança", afirmou.