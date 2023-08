Inflação de serviços sai de 0,62% em junho para 0,25% em julho, revela IBGE

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - desacelerou de 0,62% em junho para 0,25% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Já os preços de itens monitorados pelo governo aceleraram de 0,05% em junho para 0,46% em julho.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,21% em junho para 5,63% em julho. "Houve um pico recente em julho de 2022, de 8,87%, desde então, de modo geral, temos observado uma desaceleração dessa taxa mês a mês. A exceção foi a passagem de janeiro para fevereiro", apontou o analista André Guedes, gerente do IPCA no IBGE, em coletiva após a divulgação do índice.

Já os monitorados, em 12 meses, saíram de deflação de 1,32% em junho para alta de 3,64% em julho.

Energia elétrica

A energia elétrica residencial recuou 3,89% no IPCA de julho e, com isso, apresentou a maior contribuição negativa sobre o índice no mês, de 0,16 ponto porcentual - em oposição à gasolina (4,79%), que teve o maior impacto positivo sobre a inflação do mês, com 0,23 ponto porcentual.