Gasto social é importante, mas deve ser sustentável, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, destacou nesta sexta-feira, 11, que o gasto social é importante, mas deve ser feito de maneira sustentável. "Se no final das contas a dívida ficar desequilibrada, isso vai levar a um crescimento mais baixo, com menor emprego, que vai afetar a todos. O Brasil ainda tem um crescimento de gastos em termos reais que é estrutural, não é desse governo, já vem de muito tempo. Ainda temos muita coisa indexada em termos reais", afirmou, em palestra no Fórum de Gestão Empresarial da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), em Curitiba.

Ainda assim, Campos Neto voltou a defender a aprovação de medidas de arrecadação para ajudar o equilíbrio das contas públicas no curto prazo. "Temos que fazer o ajuste mais em receitas, que é mais urgente. Mas no longo prazo temos que equilibrar a dívida também pelo lado dos gastos", completou o presidente do BC.