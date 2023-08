DOU extra: Governo publica decreto que institui novo PAC

O governo federal publicou na tarde desta sexta-feira, 11, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), decreto que institui o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado nesta sexta-feira, 11, no Rio de Janeiro. Dentre os objetivos do programa, estão a qualificação da infraestrutura do País e investimentos em transição energética.

De acordo com anúncio do Palácio do Planalto, o novo PAC irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os Estados. A prioridade do Executivo federal no programa serão as obras inacabadas, seguidas de pedidos de governadores e, por último, solicitações dos ministérios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investimentos previstos com recursos do Orçamento Geral da União somam R$ 371 bilhões e os das empresas estatais, R$ 343 bilhões. Também entram na conta financiamentos, na ordem de R$ 362 bilhões, e desembolsos do setor privado, em um total de R$ 612 bilhões. O maior volume de recursos é previsto para até 2026, mas parte da lista inclui gastos que serão feitos depois.

Na edição extra, o governo também instituiu a Comissão Interministerial de Inovações e Aquisições do PAC, com o objetivo de incentivar o investimento em inovações tecnológicas nos setores articulados pelo programa. "A CIIA-PAC deverá orientar o uso do poder de compra do Estado nas ações e medidas do Novo PAC para o estímulo ao desenvolvimento produtivo e tecnológico e à inovação sustentável, ambiental e socialmente, de modo a contribuir para os processos de neoindustrialização e de transição ecológica", diz o decreto.

Ainda também foi instituída a Comissão Interministerial de Qualificação Profissional, Emprego e Inclusão Socioeconômica do PAC, que tem como objetivo coordenar iniciativas para orientar a inclusão socioeconômica e qualificação profissional nas ações do programa.