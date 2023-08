Crédito está desacelerando, mas não tem nada muito grave, avalia Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconheceu nesta sexta-feira, 11, que o mercado de crédito está desacelerando no País, mas avaliou que não tem nada muito grave. "Havia um temor de que o mercado de capitais e as emissões de crédito pudessem sofrer uma ruptura em algum momento, mas isso já se estabilizou. Voltamos a ter uma melhoria", afirmou, em palestra no Fórum de Gestão Empresarial da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), em Curitiba.

Campos Neto também avaliou que o mercado de ações do Brasil continua bastante atrás do resto do mundo, apesar de todas as reformas aprovadas nos últimos anos.

"Grande parte das bolsas que subiram têm componentes grandes de tecnologia, que a bolsa brasileira não tem. As empresas ligadas a inteligência artificial têm crescido bastante", afirmou, na palestra em Curitiba.