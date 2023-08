Área portuária MAC12: Ipiranga vence por R$ 107 mi após disputa acirrada em viva voz

A Ipiranga arrematou por R$ 107 milhões o contrato da área portuária MAC12 após uma disputa acirrada a viva voz com a Stronghold. O contrato tem prazo de 25 anos e a previsão de investimentos (capex) é de R$ 37,5 milhões.

O terminal, dedicado à movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, será implementado no Porto Organizado de Maceió (AL).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A segunda maior oferta, apresentada pela Stronghold, foi de R$ 106 milhões durante leilão promovido na sede da B3 em São Paulo nesta sexta-feira.

A Vibra Energia também participou da disputa, mas não fez ofertas no viva voz. Dessa forma, ofereceu a terceira maior quantia: R$ 34 milhões, mantendo a proposta feita por escrito no início do leilão.

Na mesma ocasião, foram leiloados outras duas áreas que serão implementadas no Porto de Maceió. O MAC11, com investimento de R$ 20,8 milhões, foi arrematado pela Vibra Energia por R$ 60 milhões. Já o MAC11A teve outorga de R$ 41 milhões, com capex esperado de R$ 46,4 milhões.

Com isso, os investimentos em Alagoas somam mais de R$ 100 milhões, enquanto as outorgas superaram R$ 200 milhões.