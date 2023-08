'Teremos um segundo semestre muito forte', diz presidente do BNDES, ao lado de Lula

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira, 10, que o segundo semestre do banco será "muito forte", em alusão à intensidade de financiamentos. "O BNDES voltou com Lula e o Brasil para o mundo. Já aumentamos os desembolsos do Banco em 31% nesses sete meses, antes do arcabouço fiscal, da reforma tributária e da do início da queda dos juros. Teremos um segundo semestre muito forte", comentou.

Ele falou ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a milhares de pessoas acomodadas nas dependências do estádio Ítalo del Cima, do Campo Grande, no bairro homônimo que é o mais populoso do País.

Lula está no local para o lançamento da obra de um anel viário orçado em R$ 820 milhões em Campo Grande e para a formalização do financiamento de R$ 1,8 bilhão pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal à nova frota de ônibus do sistema BRT da cidade.

No discurso, o presidente do BNDES destacou a atenção do governo Lula e do banco ao Estado do Rio e informou que a instituição fez, ontem, a emissão de debêntures de infraestrutura na ordem de R$ 5,5 bilhões ligadas ao negócio de saneamento no Rio. "Enquanto Lula estiver lá (no governo), o BNDES vai ser do povo", concluiu.