Migração para aplicativos explica serviços às famílias aquém do nível pré-pandemia, diz IBGE

A migração de parte da receita de restaurantes e hotéis para aplicativos de entrega e de hospedagem explica a dificuldade de a atividade de serviços prestados às famílias retornar ao patamar pré-pandemia, avaliou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados no País funcionava em junho em patamar 12,1% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Entre as atividades pesquisadas, os transportes operavam 23,5% acima do nível pré-covid; serviços de informação e comunicação, 18,3% acima; outros serviços, 0,3% acima; e serviços profissionais e administrativos, 9,8% acima. Já os serviços prestados às famílias ainda estavam 2,5% abaixo.

"Esse é o menor nível de distância que serviços prestados às famílias têm em relação ao pré-pandemia", ponderou Lobo, frisando a melhora proporcionada pelo retorno à normalidade do consumo desse tipo de serviço após o fim das restrições impostas pela covid-19.

Por outro lado, o pesquisador do IBGE lembra que os aplicativos de entrega "detêm uma parte das receitas de restaurantes".

"Então parte dessa receita migra para os serviços profissionais, complementares e administrativos, onde está a receita desses aplicativos de entrega", explicou.

No caso dos hotéis, as outras formas de hospedagem contratadas através de sites e aplicativos também são investigadas na atividade de serviços profissionais, complementares e administrativos. Segundo ele, esse movimento de compartilhamento de receita e perda de faturamento em função dos aplicativos e novas formas de intermediação de serviços "é natural" na economia.