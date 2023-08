Índice de difusão de serviços sobe de 58,4% em maio para 59,6% em junho, aponta IBGE

O índice de difusão de serviços no País - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação a igual mês do ano anterior - passou de 58,4% em maio para 59,6% em junho.

O volume de serviços prestados avançou 4,1% em junho de 2023 ante junho de 2022, a 28ª taxa positiva seguida, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).