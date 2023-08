BNDES subscreve R$ 1,9 bi na maior oferta pública de debêntures de infraestrutura do País

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveu R$ 1,9 bilhão em debêntures de infraestrutura na oferta pública de R$ 5,5 bilhões realizada pelas concessionárias Águas do Rio 1 e Águas do Rio 4, parte do grupo Aegea.

A emissão, que marca a maior oferta de debêntures incentivadas de infraestrutura da história do mercado brasileiro, será destinada ao projeto de saneamento referente aos blocos 1 e 4 do Leilão da Cedae.

Durante o período de concessão, iniciado em 1º de novembro de 2021, a concessionária Águas do Rio realizará o maior investimento em saneamento básico no País, em torno de R$ 25 bilhões, para a universalização dos serviços de água e esgoto, a ser alcançada nos primeiros doze anos.

"Este é um setor estratégico para o Banco e para o País, e a participação do BNDES foi fundamental para mostrar aos investidores que se trata de um projeto resiliente, com uma estrutura de garantias robusta, viabilizando a oferta", afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O banco estruturou o financiamento completo ao projeto Águas do Rio, do qual a debênture é parte, que chega a R$ 19 bilhões. A oferta foi coordenada pelo Banco em conjunto com Itaú BBA (coordenador líder), XP, BTG, ABC, JP Morgan e Bradesco, contribuindo para o sucesso da colocação das debêntures junto aos investidores através da prestação de garantia firme.

A emissão recebeu o selo de debênture sustentável, atribuído a projetos que geram impactos sociais e ambientais positivos.