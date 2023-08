'BC fez um bom trabalho em termos de pouso suave', afirma Campos Neto

Mais uma vez, Campos Neto argumentou que, apesar de a taxa real de juros no Brasil ainda ser a mais alta do mundo, ela já foi mais alta no passado.

O presidente do Banco Central disse que a queda das expectativas de mercado para a inflação de 2025 e 2026 mostra o quão correta foi manutenção da meta de 3,0% pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). "As expectativas para a inflação implícita aumentam, mas isso me parece ligado à incerteza fiscal. A inflação implícita medida pelo mercado no Brasil não está tão bem", afirmou. "Mas estamos conseguindo convergência de inflação, com a projeção de 2025 próxima ao centro da meta", completou.

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou por iniciar o ciclo de afrouxamento monetário com uma queda de 0,50 ponto porcentual dos juros básicos, para 13,25% ao ano, o que surpreendeu uma parte do mercado, que apostava majoritariamente em uma queda mais "parcimoniosa", de 0,25 ponto porcentual.

Após iniciar o ciclo de flexibilização dos juros na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 10, que a autoridade monetária fez "um pouso suave" da inflação sem comprometer a economia do País. "A mensagem é que o Banco Central fez um bom trabalho em termos de pouso suave, que é trazer a inflação para baixo com o menor custo possível. É difícil achar outro país que trouxe a inflação para baixo nessa proporção sem comprometer o crescimento e o emprego no período", afirmou, em arguição pública no plenário do Senado.

Segundo ele o BC precisou elevar menos os juros para combater a inflação do que a média de outros países. "O juro real do Brasil já foi muito mais alto em comparação com outros países. A crítica é verdadeira, mas não resiste a uma análise comparativa intertemporal com outros ciclos. Estamos conseguindo combater inflação com juro real menor do que em outros momentos", acrescentou.

Efeito sobre a curva de juros e a dívida pública

O presidente do Banco Central disse ainda que a expectativa de queda da Selic tem mais efeito sobre a curva de juros e a dívida pública do que os movimentos de cortes da taxa básica em si. "Para a queda da dívida, o que importa no Brasil é que o corte da Selic seja feito com credibilidade", afirmou. "Os juros futuros começaram a cair com a aprovação do arcabouço, antes de a Selic cair. Quando isso acontece, podemos fazer um ciclo de redução maior de juros", acrescentou.