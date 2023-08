BC do Peru mantém taxa básica de juros em 7,75%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 7,75% ao ano pelo sétimo mês consecutivo. O banco central disse, no comunicado oficial da decisão, que futuros ajustes estarão condicionados a novos dados sobre inflação e suas determinantes.

A nota aponta que os indicadores de inflação e de núcleo da inflação diminuíram significativamente pelo segundo mês consecutivo, embora permaneçam acima da meta de inflação.

"A projeção é de que a inflação continue a diminuir nos próximos meses, aproximando-se do intervalo da meta no fim do ano e atingindo-o no início do próximo ano, devido à moderação do efeito do preços internacionais de alimentos e energia, à reversão dos choques de oferta no setor agrícola e à redução das expectativas de inflação para o restante do ano", diz o comunicado.

O BC peruano observa, no entanto, que existem riscos associados a fatores climáticos. A instituição afirma ainda que "as perspectivas de crescimento econômico global apontam para moderação; ainda que o risco permaneça devido aos efeitos da política monetária restritiva nas economias avançadas e conflitos internacionais".

A próxima reunião monetária ocorrerá em 14 de setembro.