Vendas no varejo operam 3,3% abaixo do pico alcançado em outubro de 2020, afirma IBGE

Após a estabilidade (0,0%) no volume vendido em junho ante maio, o varejo operava 3,3% abaixo do pico alcançado em outubro de 2020, dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 9.

Já o varejo ampliado, que avançou 1,2% em junho ante maio, está em nível 1,4% aquém do ápice registrado em março de 2023 e também em agosto de 2012.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve queda de 0,3% em junho, de acordo com o IBGE. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, o índice de média móvel trimestral das vendas caiu 0,5% em junho.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo em maio ante abril, de um recuo de 1,0% para uma queda de 0,7%. No varejo ampliado, a taxa de maio ante abril foi revista de uma queda de 1,1% para recuo de 0,5%.