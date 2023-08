União poderá dar garantia a operação de crédito do Rio com a Caixa para BRT

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a concessão de garantia da União em operação de crédito interna, a ser celebrada entre a prefeitura do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 645,931 milhões. O despacho com a decisão está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 9.

Os recursos, segundo o texto, se destinam à aquisição de veículos novos tipo ônibus para o Sistema de BRT da cidade do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa Pró-Transporte. De acordo com o despacho do ministro, também está autorizada a formalização do respectivo contrato de contragarantia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará nesta quinta-feira, no Rio, de cerimônia de expansão do BRT.