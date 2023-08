Swiss Re: perdas globais seguradas por catástrofes no mundo crescem a US$ 50 bi no 1º semestre

As perdas globais seguradas por catástrofes naturais atingiram US$ 50 bilhões no primeiro semestre de 2023, o segundo maior valor desde 2011, afirma o Grupo Swiss Re, empresa especializada em resseguros globais. O resultado é superior aos US$ 48 bilhões de igual período do ano passado.

Segundo relatório da empresa, a principal causa das perdas foram as tempestades generalizadas, que atingiram os EUA no primeiro semestre e representaram 68% de todas as perdas globais, o equivalente a US$ 34 bilhões.

Em nota, o economista-chefe do Swiss Re, Jérôme Jean Haegeli, afirma que a tendência é que eventos climáticos cada vez mais extremos apareçam, por efeito das mudanças climáticas. "Os efeitos da mudança climática já podem ser vistos em certos perigos como ondas de calor, secas, inundações e precipitação extrema", diz ele.

No primeiro semestre de 2023, as perdas econômicas gerais decorrentes de catástrofes naturais totalizaram US$ 120 bilhões, em comparação com US$ 123 bilhões no mesmo período do ano anterior, 46% acima da média de dez anos.