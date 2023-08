Petrobras diz que cumpre "rigorosamente" contrato de venda da refinaria no Ceará

Refinaria Lubnor no Ceará foi vendida por US$ 34 milhões Crédito: FCO FONTENELE

A Petrobras resolveu se manifestar sobre a venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), que fica em Fortaleza, no Ceará. Em comunicado ao mercado, informa que vem "cumprindo rigorosamente o contrato de compra e venda" do equipamento e atua "para o cumprimento das condições precedentes estabelecidas em tal contrato". A manifestação vem após entrevista de Clóvis Greca ao O POVO, sócio-diretor da empresa paranaense Grepar, que comprou a refinaria. Segundo ele, a demora da estatal em começar as tratativas para a transferência do bem pode resultar não concretização do negócio. Isso porque está previsto no contrato assinado entre as duas partes, segundo o executivo, o início da transferência de ativos da refinaria no dia 1º de setembro, mas até agora não houve uma definição por parte da estatal quanto a esse processo, que ainda deve durar cerca de dois meses. Um dos motivos alegados pela Petrobras para não avançar nesse sentido seria o impasse quanto à parte do terreno da Lubnor que pertence à Prefeitura de Fortaleza.

Ele indicou que caso o processo de transferência dos ativos da Lubnor para a Grepar não comece no próximo dia 1º de setembro, provavelmente esse negócio não vai ter mais tempo de se concretizar. "Porque o contrato que eu tenho com a Petrobras termina no fim de novembro. Eu acredito que todos vão perder bastante com isso (uma eventual não concretização da venda da refinaria), porque eu tenho muito investimento a ser feito e a Petrobras não tem nenhum projeto para essa unidade”. O sócio-diretor da Grepar lembrou alguns números de investimentos previstos, bem como metas que o grupo traçou para a Lubnor.