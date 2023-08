BC russo anuncia suspensão de compras de moeda estrangeira até o fim de 2023

O Banco Central da Rússia informou que a partir da quinta-feira, 10, não irá mais comprar moedas estrangeiras no mercado doméstico sob o mecanismo da regra orçamentária. A decisão, segundo o BC, visa reduzir a volatilidade dos mercados financeiros.

Em nota, o Banco Central afirmou que vai seguir com transações no mercado interno para a venda de moeda estrangeira relacionada ao uso de recursos do Fundo Nacional de Riqueza no valor de 2,3 bilhões de rublos por dia.