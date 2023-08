Haddad se reúne com deputados do projeto do Desenrola e relator da tributária no Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acrescentou dois compromissos à agenda desta terça-feira, 8. Ele está reunido com os deputados Alencar Santana (PT-SP) e Elmar Nascimento (União-BA), que são relator e autor do projeto ao qual o Desenrola foi incorporado e também trata do limite para os juros do crédito rotativo. O secretário de reformas econômicas, Marcos Pinto, também participa do encontro.

Na sequência, às 16h30, ele se reúne com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado.

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, acompanha a agenda.

A Fazenda deve apresentar o estudo sobre o impacto das exceções da reforma tributária na alíquota geral.