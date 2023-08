Governo quer incentivar empreendedores do Interior a vender digitalmente

Iniciativa conta com apoio de capacitação do Sebrae-CE, além de logística e ferramenta de marketplace da Amazon.com

O governo do Ceará quer incentivar pequenos empreendedores, notadamente do Interior do Estado, a vender seus respectivos produtos de forma digital, por meio de ferramentas de marketplace.

Foi o que disse o que afirmou o gerente de projetos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Ceará, Paulo Henrique Teles, durante live realizada nesta terça-feira, 8, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) e com a Amazon.com.

“O governo do Ceará tem envidado esforços para quem está no Interior vender seus produtos, incluindo itens de artesanato, via Amazon, que foi a primeira empresa a responder a uma chamada pública que o governo fez com plataformas digitais de marketplace”, afirmou Teles.

A Amazon Brasil conta com mais de 50 mil vendedoras e vendedores parceiros com ofertas ativas em seu marketplace, 99% dos quais são PMEs, somando cerca de 9,6 milhões de produtos listados no site. A gerente de contas da empresa, Letícia Queiroz, que participou da live, explicou que “marketplace é uma página na internet que reúne diversos tipos de produtos e permite levá-los não só à região de origem, mas para todo o Brasil e até para o Exterior.

Por sua vez, o analista da Unidade de Gestão do Cliente do Sebrae-CE, Robson Rangel, destacou que “em 2022, o e-commerce do Brasil faturou R$ 262 bilhões. Somente nos primeiros nove meses de pandemia, em 2020, 11,5 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra online e 150 mil novas empresas passaram a vender de forma digital, o que mostra o potencial desse mercado”.