Braga se reúne com Haddad nesta terça-feira para discutir reforma tributária

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, se reúne nesta terça-feira, 8, às 16h, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para receber os estudos do governo sobre as projeções de alíquotas da reforma tributária. Os estudos também incluem cálculos sobre o impacto das exceções estipuladas no texto aprovado na Câmara dos Deputados.

O Senado tem cobrado do Ministério da Fazenda dados sobre as alíquotas e o impacto que cada uma das exceções incluídas pelos deputados na votação da Câmara. Braga ainda se reúne, às 14h45, com prefeitos para discutir a proposta. Nesta terça, o senador cancelou compromissos com parlamentares pela manhã e no almoço.