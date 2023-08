Com app fora do ar, Itaú recomenda a clientes que usem agências

Com os canais digitais fora do ar, o Itaú Unibanco direcionou os clientes às agências físicas, com horário de funcionamento previsto até o horário das 17 horas. O banco não tem dado previsões sobre o retorno das operações online.

"Nossos canais digitais permanecem instáveis. Para realizar suas transações, você pode contar com os caixas eletrônicos e as agências, que funcionarão até 17h", informou o Itaú em postagem em sua página oficial no Twitter.

O expediente bancário costuma se encerrar às 16 horas.

Nas respostas, alguns usuários disseram que os caixas das agências também não estão funcionando. "Mas nem na agência está funcionando. Tudo fora do ar!", afirmou um deles.

Mais cedo, o banco informou que estava trabalhando "com urgência" para restabelecer o atendimento.

"O Itaú Unibanco informa que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira (7)", disse o Itaú.