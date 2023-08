BNDES e BID anunciam R$ 4,5 bilhões em crédito para MEIs e MPMEs da região amazônica

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançaram o programa de crédito Pró-Amazônia, com R$ 4,5 bilhões (US$ 900 milhões) destinados ao financiamento de micro, pequenas e médias empresas (MPEs) da região amazônica, além de microempreendedores individuais (MEIs).

O montante inclui um empréstimo de US$ 750 milhões do BID, com US$ 150 milhões do BNDES, que vai implementar o programa por meio de agentes financeiros credenciados. Na ponta, informou o BNDES, os tomadores serão beneficiados com financiamento para "modernização, expansão, aquisição de bens e equipamentos e inovação". O programa vai incluir incentivos à adoção de "práticas sustentáveis", informou o BNDES em comunicado.

O Pró-Amazônia foi lançado no contexto da "Coalizão Verde", projeto de fomento ao desenvolvimento sustentável da Bacia Amazônica, subscrita hoje, em Belém por 19 instituições financeiras dos países que integram a região. A capital do Pará recebe até a próxima quarta-feira, 9, a Cúpula da Amazônia, reunião de chefes dos seis países que formam a floresta.

"Bancos públicos respondem por 15% do crédito na economia e têm papel fundamental no enfrentamento às mudanças climáticas. Precisamos ter desmatamento zero e, na outra ponta, uma economia criativa e inovadora para que as 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia gerem emprego e renda", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ao assinar a carta de intenções do programa junto a Ilan Goldfajn, que dirige o BID.

Segundo Goldfajn, a ideia não é só ampliar o crédito à população, mas também alavancar o desenvolvimento do sistema financeiro privado por meio de uma mudança de patamar do financiamento à região.

Coalizão verde