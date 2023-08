R$ 25,2 bi esquecidos: prazo para resgatar cota do PIS-Pasep acaba hoje

Repórter no OPOVO

Mais de 10,4 milhões de brasileiros tem até este sábado, dia 5, para solicitar o saque do saldo de cotas do PIS-Pasep. De acordo com a Caixa Econômica Federal são mais de R$ 25,2 bilhões esquecidos por trabalhadores e herdeiros.

Os valores que não forem solicitados serão repassados para o Tesouro Nacional. Veja mais abaixo o passo a passo de como consultar

Saque PIS Pasep: Veja quem tem direito ao benefício

Tem direito a sacar quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988, ou beneficiários legais, em caso de titular falecido.

Caso a pessoa já tenha falecido, os herdeiros legais podem sacar o valor disponível. Porém, é preciso avaliar se vale a pena, já que os custos da documentação podem ser maiores do que o que se tem para receber.

O dinheiro está disponível aos titulares ou beneficiários legais desde 2020, mas até agora houve pouca movimentação. De acordo com a Caixa, até o dia 30 de junho, foram realizados cerca de 513 mil pagamentos, totalizando R$ 745 milhões.