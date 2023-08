Mercado considera insuficientes estímulos da China para impulsionar economia

Os estímulos lançados pela China até agora para impulsionar o crescimento da economia ainda são insuficientes para impedir a desaceleração em andamento, avaliam analistas consultados pelo Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Nos últimos meses, o governo chinês anunciou a ampliação de medidas de alívio de empréstimos para o setor imobiliário; flexibilização de restrições e novos investimentos no setor de tecnologia; melhor acesso ao crédito para consumo doméstico; diferentes pacotes de medidas para estimular o setor privado; e ações no mercado cambial para reduzir a desvalorização do yuan.

Contudo, o consenso de analistas é que mais medidas ainda são necessárias. Para o Rabobank, o governo deveria adotar principalmente medidas para enfrentar os problemas do mercado imobiliário e evitar maior deterioração fiscal. O banco aponta que a recente nomeação de Pan Gongsheng como presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) sugere crescentes preocupações em Pequim sobre a "recuperação econômica morna e acomodação monetária modesta" nos próximos meses. Gongsheng foi educado no Ocidente e é conhecido por alertar sobre os riscos da bolha imobiliária na China desde 2014, lembra o Rabobank.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Capital Economics analisa que o setor imobiliário é o "principal culpado" da desaceleração no crescimento econômico da China, mas que esta tendência não deve ser "revertida por estímulos públicos, ou pelo menos não de maneira sustentada". "A influência imobiliária é evidente ao analisar os dados oficiais do PIB, que mostram uma contração na atividade do setor desde o final de 2021, mesmo quando o resto da economia começou a ganhar força", aponta a consultoria.

Utilizando levantamento interno sobre a atividade chinesa, a Capital avalia que o Produto Interno Bruto (PIB) reduziu de 5,0% em 2019 para 3,0% agora e, segundo a consultoria, a queda é consistente também com os dados oficiais. Em suma, os analistas da Capital Economics creditam esta desaceleração no crescimento à "recuperação frustrante" da economia neste ano. "Há muito tempo estamos mais pessimistas do que a maioria nas perspectivas de médio prazo da China. Mas até nós ficamos surpresos com a velocidade com que a tendência diminuiu", ressaltaram.

Em seu relatório de Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), o Fundo Monetário Internacional (FMI) reafirmou sua expectativa de que a China crescerá 5,3% em 2023, mas reduziu levemente a projeção para o próximo ano, de 5,1% a 5,0%. O órgão notou que a recuperação chinesa perde força, com o setor imobiliário pesando nos investimentos e também demanda fraca do exterior, enquanto a taxa de desemprego entre os jovens no país está em nível alto, de 20,8% em maio de 2023, menciona o Fundo.

Além disso, o FMI chamou atenção para os riscos de deflação no país, que levaram o PBoC a cortar juros recentemente. Em entrevista ao Broadcast, o coordenador de Pesquisas Macro do Banco Inter, André Valério, avalia que os novos estímulos ainda não eliminam o risco elevado de deflação na economia da China ou de uma recessão de balanço, hipótese previamente levantada por ele em julho ao destacar que o deflator do PIB chinês registrou neste ano variação negativa pela primeira vez desde 2009.