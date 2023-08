Projeto de reúso da água na produção de hidrogênio entra em negociação

O governador Elmano de Freitas se encontrou com representantes da Utilitas para debater a implementação do projeto

Para a operação das plantas de hidrogênio verde no hub em formação no Pecém, que funcionará por meio de eletrólise da água, segundo os projetos, há necessidade importante de água para que haja a possibilidade de separação de hidrogênio das moléculas de água.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, realizou uma reunião com a diretoria da Utilitas, empresa responsável pela gestão de água, efluentes e resíduos sólidos industriais para o Complexo Portuário do Pecém, nessa quinta-feira, 3.

"Essa decisão sobre água de reúso já existe há algum tempo. Agora, com a possibilidade de tomada de decisão final das empresas do H2V, também está afunilando a decisão sobre a matéria prima", completou Hugo, que participou de encontro com empresários cearenses em evento do Lide Ceará.

Água de reúso no Pecém virá de esgoto tratado



Um acordo prévio chegou a ser assinado em novembro de 2022 envolvendo as partes em que ficou previsto que a parceria utilizará água de reúso proveniente dos esgotos tratados do macrossistema de esgotamento sanitário de Fortaleza, que também engloba as cidades de Maracanaú e Caucaia.

O fornecimento de água bruta para fins de reúso nesses moldes seria o primeiro da história do Ceará.