Na China, PBoC toma medidas para garantir liquidez ao sistema bancário

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vai precisar usar com flexibilidade suas ferramentas de política monetária, incluindo cortes na taxa de compulsório, operações de mercado aberto e linhas de crédito de médio prazo, para garantir "conjuntamente uma liquidez razoável e suficiente no sistema bancário", afirmou nesta sexta-feira, 4, o diretor do Departamento de Política Monetária do PBoC, Zou Lan. Ainda segundo Zou, o PBoC vai incentivar os bancos chineses a apoiar credores no controle de custos de passivos e ampliar as reservas para sustentar a economia. Zou disse também que o PBoC se compromete a manter as taxas de juros em "níveis razoáveis".