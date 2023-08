Ministro diz que conta de luz baixará e que haverá menos energia gerada com queima de óleo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 4, que a conta de luz irá baixar. Silveira também afirmou que haverá redução gradual da participação de usinas termelétricas a óleo na matriz energética do Brasil.

Ele deu as declarações em Parintins (AM), onde esteve com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para relançar o programa Luz para Todos e o Linhão de Tucuruí.

Silveira também disse que o Brasil deixará de emitir 1,5 milhão de toneladas de CO2 até 2030.